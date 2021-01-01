Кабель ППГЭнг-FRHF 5х4,0
Расшифровка кабеля ППГЭнг-FRHF 5х4,0
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Производители маркировки ППГЭнг-FRHF 5х4,0
Маркировка
Производитель
ОАО «Тверьэнергокабель»
ОАО «Тверьэнергокабель» Тверь
АО «Электротехмаш»
АО «Электротехмаш» Санкт-Петербург
ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект»
ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект» Москва
ОАО «Щучинский завод «Автопровод»
ОАО «Щучинский завод «Автопровод» Щучин