Кабель ППГЭнг-FRHF 5х50
Расшифровка кабеля ППГЭнг-FRHF 5х50
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Производители маркировки ППГЭнг-FRHF 5х50
Маркировка
Производитель
ООО «Кабельный Завод Стил»
ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
АО «Электротехмаш»
АО «Электротехмаш» Санкт-Петербург
ООО «ЭМ-Кабель»
ООО «ЭМ-Кабель» Саранск
ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект»
ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект» Москва
ОАО «Щучинский завод «Автопровод»
ОАО «Щучинский завод «Автопровод» Щучин