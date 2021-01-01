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    Кабель ППГнг-FRHF 1х1,5 - 1кВ

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    Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 1х1,5 - 1кВ

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    Производители маркировки ППГнг-FRHF 1х1,5 - 1кВ

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Завод Агрокабель»
    ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
    ООО «Кабель-ИМПЭКС»
    ООО «Кабель-ИМПЭКС» Санкт-Петербург
    ОАО «НП «Подольсккабель»
    ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
    ОАО «Тверьэнергокабель»
    ОАО «Тверьэнергокабель» Тверь
    ООО «Угличкабель»
    ООО «Угличкабель» Углич
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