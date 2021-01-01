Кабель ППГнг-FRHF 2х10 - 1кВ
Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 2х10 - 1кВ
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Производители маркировки ППГнг-FRHF 2х10 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
ООО «Ивановский кабельный завод»
ООО «Ивановский кабельный завод» Иваново
АО «Марпосадкабель»
АО «Марпосадкабель» Чебоксары
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «ТД РТ-Кабель»
ООО «ТД РТ-Кабель» Воронеж