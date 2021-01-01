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    Кабель ППГнг-FRHF 3х120 - 1кВ

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    Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 3х120 - 1кВ

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    Производители маркировки ППГнг-FRHF 3х120 - 1кВ

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Завод Агрокабель»
    ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
    ООО «Рыбинсккабель»
    ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
    ООО «Кабельный Завод Стил»
    ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
    ООО «Таткабель»
    ООО «Таткабель» Казань
    ООО «Центркабель»
    ООО «Центркабель» Москва
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