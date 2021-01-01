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    Кабель ППГнг-FRHF 3х240 - 1кВ

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    Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 3х240 - 1кВ

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    Производители маркировки ППГнг-FRHF 3х240 - 1кВ

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Завод Агрокабель»
    ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
    ООО «Кабельный Завод Стил»
    ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
    ООО «Таткабель»
    ООО «Таткабель» Казань
    ООО «ЭМ-Кабель»
    ООО «ЭМ-Кабель» Саранск
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино
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