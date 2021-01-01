Кабель ППГнг-FRHF 3х95 - 1кВ
Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 3х95 - 1кВ
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Производители маркировки ППГнг-FRHF 3х95 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
ООО «Кабельный Завод Стил»
ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
ООО «Таткабель»
ООО «Таткабель» Казань
ООО «Центркабель»
ООО «Центркабель» Москва