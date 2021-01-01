Кабель ППГнг-FRHF 4х25 - 1кВ
Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 4х25 - 1кВ
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Наличие кабеля ППГнг-FRHF 4х25 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ППГнг-FRHF 4х25 - 1кВ
ООО «Кабельмаг» Москва
ППГнг-FRHF 4х25 - 1кВ
ООО «Евроресурс» Уфа
ППГнг-FRHF 4х25 - 1кВ
ООО «ТД «КабельСтройСервис» Москва
ППГнг-FRHF 4х25 - 1кВ
ЗАО «МКМ» Москва
ППГнг-FRHF 4х25 - 1кВ
ООО «СаранскКабель» Саранск