Кабель ППГнг-FRHF 5х70 - 1кВ
Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 5х70 - 1кВ
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Наличие кабеля ППГнг-FRHF 5х70 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ППГнг-FRHF 5х70 - 1кВ
ООО «Кабельмаг» Москва
ППГнг-FRHF 5х70 - 1кВ
ООО «ПромЭКО» Новосибирск
ППГнг-FRHF 5х70 - 1кВ
ООО «ЭнергоТранзит» Новосибирск
ППГнг-FRHF 5х70 - 1кВ
АО «Форум электро» Москва
ППГнг-FRHF 5х70 - 1кВ
ООО «Спецкабель» Красноярск