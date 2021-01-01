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    Кабель ППГнг-FRHF 5х70 - 1кВ

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    Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 5х70 - 1кВ

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    Наличие кабеля ППГнг-FRHF 5х70 - 1кВ

    Маркировка
    Производитель
    ППГнг-FRHF 5х70 - 1кВ
    ООО «Кабельмаг» Москва
    ППГнг-FRHF 5х70 - 1кВ
    ООО «ПромЭКО» Новосибирск
    ППГнг-FRHF 5х70 - 1кВ
    ООО «ЭнергоТранзит» Новосибирск
    ППГнг-FRHF 5х70 - 1кВ
    АО «Форум электро» Москва
    ППГнг-FRHF 5х70 - 1кВ
    ООО «Спецкабель» Красноярск
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