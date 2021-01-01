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    Кабель ППГнг-FRHF

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    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF

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    Сечения и маркоразмеры кабеля ППГнг-FRHF
    ППГнг(A)-FRHF 1х1,5
    ППГнг(A)-FRHF 1х2,5
    ППГнг(A)-FRHF 1х4,0
    ППГнг(A)-FRHF 1х6,0
    ППГнг(A)-FRHF 1х10
    ППГнг(A)-FRHF 1х16
    ППГнг(A)-FRHF 1х25
    ППГнг(A)-FRHF 1х35
    ППГнг(A)-FRHF 1х50
    ППГнг(A)-FRHF 2х1,5
    ППГнг(A)-FRHF 2х2,5
    ППГнг(A)-FRHF 2х4,0
    ППГнг(A)-FRHF 2х6,0
    ППГнг(A)-FRHF 2х10
    ППГнг(A)-FRHF 2х16
    ППГнг(A)-FRHF 2х25
    ППГнг(A)-FRHF 2х35
    ППГнг(A)-FRHF 2х50
    ППГнг(A)-FRHF 3х1,5
    ППГнг(A)-FRHF 3х2,5
    ППГнг(A)-FRHF 3х4,0
    ППГнг(A)-FRHF 3х4,0+1х4,0
    ППГнг(A)-FRHF 3х6,0
    ППГнг(A)-FRHF 3х6,0+1х6,0
    ППГнг(A)-FRHF 3х10
    ППГнг(A)-FRHF 3х10+1х10
    ППГнг(A)-FRHF 3х16
    ППГнг(A)-FRHF 3х16+1х16
    ППГнг(A)-FRHF 3х25
    ППГнг(A)-FRHF 3х25+1х16
    ППГнг(A)-FRHF 3х35
    ППГнг(A)-FRHF 3х35+1х16
    ППГнг(A)-FRHF 3х35+1х25
    ППГнг(A)-FRHF 3х50
    ППГнг(A)-FRHF 3х50+1х16
    ППГнг(A)-FRHF 3х50+1х25
    ППГнг(A)-FRHF 4х1,5
    ППГнг(A)-FRHF 4х2,5
    ППГнг(A)-FRHF 4х4,0
    ППГнг(A)-FRHF 4х6,0
    ППГнг(A)-FRHF 4х10
    ППГнг(A)-FRHF 4х16
    ППГнг(A)-FRHF 4х25
    ППГнг(A)-FRHF 4х35
    ППГнг(A)-FRHF 4х50
    ППГнг(A)-FRHF 5х1,5
    ППГнг(A)-FRHF 5х2,5
    ППГнг(A)-FRHF 5х4,0
    ППГнг(A)-FRHF 5х6,0
    ППГнг(A)-FRHF 5х10
    ППГнг(A)-FRHF 5х16
    ППГнг(A)-FRHF 5х25
    ППГнг(A)-FRHF 5х35
    ППГнг(A)-FRHF 5х50