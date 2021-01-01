Кабель ППГнг-FRHF 2х16
Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 2х16
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Производители маркировки ППГнг-FRHF 2х16
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
ООО «Ивановский кабельный завод»
ООО «Ивановский кабельный завод» Иваново
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
ООО «Кабельный Завод Стил»
ООО «Кабельный Завод Стил» Москва