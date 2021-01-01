Кабель ППГнг-FRHF 2х6,0
Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 2х6,0
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Наличие кабеля ППГнг-FRHF 2х6,0
Маркировка
Производитель
ППГнг-FRHF 2х6,0
ООО «Кабельмаг» Москва
ППГнг-FRHF 2х6,0
ООО «Тринити Логистикс» Пермь
ППГнг-FRHF 2х6,0
ООО «ТД «КабельСтройСервис» Москва
ППГнг-FRHF 2х6,0
ООО «Ивановский Кабельный Завод» Иваново
ППГнг-FRHF 2х6,0
ООО «ТД «Электрокабель» Пермь