Кабель ППГнг-FRHF 3х16
Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 3х16
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Наличие кабеля ППГнг-FRHF 3х16
Маркировка
Производитель
ППГнг-FRHF 3х16
ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
ППГнг-FRHF 3х16
ООО «Тринити Логистикс» Пермь
ППГнг-FRHF 3х16
ООО «ТД Энергоальянс» Санкт-Петербург
ППГнг-FRHF 3х16
ООО «КабельСтар» Москва
ППГнг-FRHF 3х16
ООО «МегаСнаб СПБ» Санкт-Петербург