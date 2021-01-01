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    Кабель ППГнг-FRHF 3х16

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    Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 3х16

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    Наличие кабеля ППГнг-FRHF 3х16

    Маркировка
    Производитель
    ППГнг-FRHF 3х16
    ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
    ППГнг-FRHF 3х16
    ООО «Тринити Логистикс» Пермь
    ППГнг-FRHF 3х16
    ООО «ТД Энергоальянс» Санкт-Петербург
    ППГнг-FRHF 3х16
    ООО «КабельСтар» Москва
    ППГнг-FRHF 3х16
    ООО «МегаСнаб СПБ» Санкт-Петербург
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