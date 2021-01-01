    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики

    Кабель ППГнг-FRHF 3х50

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 3х50

    Информация по кабелю появится в ближайшее время

    Разместить заказ

    Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
    Это бесплатно!

    Производители маркировки ППГнг-FRHF 3х50

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Завод Агрокабель»
    ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
    ОАО «НП «Подольсккабель»
    ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
    ООО «Кабельный Завод Стил»
    ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
    АО «Электротехмаш»
    АО «Электротехмаш» Санкт-Петербург
    ООО «ЭМ-Кабель»
    ООО «ЭМ-Кабель» Саранск
    Показать все