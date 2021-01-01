Кабель ППГнг-FRHF 3х50
Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 3х50
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Производители маркировки ППГнг-FRHF 3х50
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «Кабельный Завод Стил»
ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
АО «Электротехмаш»
АО «Электротехмаш» Санкт-Петербург
ООО «ЭМ-Кабель»
ООО «ЭМ-Кабель» Саранск