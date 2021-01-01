Кабель ППГнг-FRHF 4х1,5
Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 4х1,5
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Наличие кабеля ППГнг-FRHF 4х1,5
Маркировка
Производитель
ППГнг-FRHF 4х1,5
ООО «ПромЭКО» Новосибирск
ППГнг-FRHF 4х1,5
ООО «Вира-Групп» Новосибирск
ППГнг-FRHF 4х1,5
ООО НКЗ «Электрокабель НН» Кстово
ППГнг-FRHF 4х1,5
ООО «Галла-Кабель М» Москва
ППГнг-FRHF 4х1,5
ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород