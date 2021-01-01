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    Кабель ППГнг-FRHF 4х1,5

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    Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 4х1,5

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    Наличие кабеля ППГнг-FRHF 4х1,5

    Маркировка
    Производитель
    ППГнг-FRHF 4х1,5
    ООО «ПромЭКО» Новосибирск
    ППГнг-FRHF 4х1,5
    ООО «Вира-Групп» Новосибирск
    ППГнг-FRHF 4х1,5
    ООО НКЗ «Электрокабель НН» Кстово
    ППГнг-FRHF 4х1,5
    ООО «Галла-Кабель М» Москва
    ППГнг-FRHF 4х1,5
    ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород
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