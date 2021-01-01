Кабель ППГнг-FRHF 5х2,5
Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 5х2,5
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Наличие кабеля ППГнг-FRHF 5х2,5
Маркировка
Производитель
ППГнг-FRHF 5х2,5
ООО «Открытый Кабельный Портал» Санкт-Петербург
ППГнг-FRHF 5х2,5
ООО «ПромЭКО» Новосибирск
ППГнг-FRHF 5х2,5
ООО «ВИМ-Кабель» Александров
ППГнг-FRHF 5х2,5
ООО «Галла-Кабель М» Москва
ППГнг-FRHF 5х2,5
ООО «Тринити Логистикс» Пермь