Кабель ППГнг-FRHF 5х4,0
Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 5х4,0
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Наличие кабеля ППГнг-FRHF 5х4,0
Маркировка
Производитель
ППГнг-FRHF 5х4,0
ООО «ПромЭКО» Новосибирск
ППГнг-FRHF 5х4,0
ЗАО «Энергомаксимум» Нижний Новгород
ППГнг-FRHF 5х4,0
ООО «Галла-Кабель М» Москва
ППГнг-FRHF 5х4,0
ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород
ППГнг-FRHF 5х4,0
ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород