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    Кабель ППГнг-FRHF 5х4,0

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    Расшифровка кабеля ППГнг-FRHF 5х4,0

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    Наличие кабеля ППГнг-FRHF 5х4,0

    Маркировка
    Производитель
    ППГнг-FRHF 5х4,0
    ООО «ПромЭКО» Новосибирск
    ППГнг-FRHF 5х4,0
    ЗАО «Энергомаксимум» Нижний Новгород
    ППГнг-FRHF 5х4,0
    ООО «Галла-Кабель М» Москва
    ППГнг-FRHF 5х4,0
    ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород
    ППГнг-FRHF 5х4,0
    ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород
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