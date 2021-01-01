Кабель ППГнг-HF 1х6,0 - 1кВ
Расшифровка кабеля ППГнг-HF 1х6,0 - 1кВ
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
Это бесплатно!
Производители маркировки ППГнг-HF 1х6,0 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
ООО «Кабель-ИМПЭКС»
ООО «Кабель-ИМПЭКС» Санкт-Петербург
АО «Марпосадкабель»
АО «Марпосадкабель» Чебоксары
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «ТД РТ-Кабель»
ООО «ТД РТ-Кабель» Воронеж