Кабель ППГнг-HF 2х16 - 1кВ
Расшифровка кабеля ППГнг-HF 2х16 - 1кВ
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Производители маркировки ППГнг-HF 2х16 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
ООО «Ивановский кабельный завод»
ООО «Ивановский кабельный завод» Иваново
ООО «Камский кабель»
ООО «Камский кабель» Пермь
ЗАО «Завод Москабель»
ЗАО «Завод Москабель» Москва
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск