Кабель ППГнг-HF 3х2,5 - 1кВ
Расшифровка кабеля ППГнг-HF 3х2,5 - 1кВ
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Наличие кабеля ППГнг-HF 3х2,5 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ППГнг-HF 3х2,5 - 1кВ
ООО «Кабельмаг» Москва
ППГнг-HF 3х2,5 - 1кВ
ООО НКЗ «Электрокабель НН» Кстово
ППГнг-HF 3х2,5 - 1кВ
ООО «НПО Электроснаб» Москва
ППГнг-HF 3х2,5 - 1кВ
ООО Компания «Клайв» Москва
ППГнг-HF 3х2,5 - 1кВ
ООО «ТК Нева» Санкт-Петербург