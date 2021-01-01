Кабель ППГнг-HF 5х2,5 - 1кВ
Расшифровка кабеля ППГнг-HF 5х2,5 - 1кВ
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
Это бесплатно!
Наличие кабеля ППГнг-HF 5х2,5 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ППГнг-HF 5х2,5 - 1кВ
ООО «Кабельмаг» Москва
ППГнг-HF 5х2,5 - 1кВ
ООО «ПромЭКО» Новосибирск
ППГнг-HF 5х2,5 - 1кВ
ООО «Галла-Кабель М» Москва
ППГнг-HF 5х2,5 - 1кВ
ООО «Евроресурс» Уфа
ППГнг-HF 5х2,5 - 1кВ
ООО ПКФ «Уралэлектротехника» Екатеринбург