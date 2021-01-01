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    Кабель ППГнг-HF 5х35 - 1кВ

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    Расшифровка кабеля ППГнг-HF 5х35 - 1кВ

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    Наличие кабеля ППГнг-HF 5х35 - 1кВ

    Маркировка
    Производитель
    ППГнг-HF 5х35 - 1кВ
    ООО «Элтехснаб» Мурманск
    ППГнг-HF 5х35 - 1кВ
    ООО «Кабельмаг» Москва
    ППГнг-HF 5х35 - 1кВ
    ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород
    ППГнг-HF 5х35 - 1кВ
    ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород
    ППГнг-HF 5х35 - 1кВ
    ООО «МКЗ» Ростов-на-Дону
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