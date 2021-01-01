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    Кабель ППГнг-HF 1х10

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    Расшифровка кабеля ППГнг-HF 1х10

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    Производители маркировки ППГнг-HF 1х10

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Завод Агрокабель»
    ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
    ООО «Кабель-ИМПЭКС»
    ООО «Кабель-ИМПЭКС» Санкт-Петербург
    АО «Марпосадкабель»
    АО «Марпосадкабель» Чебоксары
    ОАО «НП «Подольсккабель»
    ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
    ООО «Рыбинсккабель»
    ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
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