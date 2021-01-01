Кабель ППГнг-HF 2х10
Расшифровка кабеля ППГнг-HF 2х10
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Производители маркировки ППГнг-HF 2х10
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
ООО «Ивановский кабельный завод»
ООО «Ивановский кабельный завод» Иваново
АО «Марпосадкабель»
АО «Марпосадкабель» Чебоксары
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск