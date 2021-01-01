Кабель ППГнг-HF 2х16
Расшифровка кабеля ППГнг-HF 2х16
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Производители маркировки ППГнг-HF 2х16
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
ООО «Ивановский кабельный завод»
ООО «Ивановский кабельный завод» Иваново
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «Кабельный Завод Стил»
ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
ООО ПКП «СЭ»
ООО ПКП «СЭ» Москва