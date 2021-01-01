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    Кабель ППГнг-HF 2х25

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    Расшифровка кабеля ППГнг-HF 2х25

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    Производители маркировки ППГнг-HF 2х25

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Завод Агрокабель»
    ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
    ОАО «НП «Подольсккабель»
    ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
    ООО «Кабельный Завод Стил»
    ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
    ООО «Угличкабель»
    ООО «Угличкабель» Углич
    АО «Электротехмаш»
    АО «Электротехмаш» Санкт-Петербург
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