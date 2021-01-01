Кабель ППГнг-HF 2х25
Расшифровка кабеля ППГнг-HF 2х25
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Производители маркировки ППГнг-HF 2х25
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «Кабельный Завод Стил»
ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
ООО «Угличкабель»
ООО «Угличкабель» Углич
АО «Электротехмаш»
АО «Электротехмаш» Санкт-Петербург