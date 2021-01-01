Кабель ППГнг-HF 3х35
Расшифровка кабеля ППГнг-HF 3х35
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Производители маркировки ППГнг-HF 3х35
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
ООО «Кабель-ИМПЭКС»
ООО «Кабель-ИМПЭКС» Санкт-Петербург
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «Кабельный Завод Стил»
ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
ООО «Угличкабель»
ООО «Угличкабель» Углич