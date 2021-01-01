Кабель ППГнг-HF 5х35
Расшифровка кабеля ППГнг-HF 5х35
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Наличие кабеля ППГнг-HF 5х35
Маркировка
Производитель
ППГнг-HF 5х35
ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород
ППГнг-HF 5х35
ООО «ТД «Толедо» Нижний Новгород
ППГнг-HF 5х35
ООО «ТД Кабельтрест» Москва
ППГнг-HF 5х35
ООО ПКФ «Уралэлектротехника» Екатеринбург
ППГнг-HF 5х35
АО «ЭлектроКомплектСервис» Новосибирск