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Кабель ППИПК-1
Кабель ППИПК-1
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ГОСТ 434-78
Расшифровка кабеля ППИПК-1
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Наличие
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля ППИПК-1
ППИПК-1 1,32х5,6
ППИПК-1 1,4х6,0
ППИПК-1 1,4х6,3
ППИПК-1 1,5х3,55
ППИПК-1 1,6х6,3
ППИПК-1 1,6х10
ППИПК-1 1,9х6,3
ППИПК-1 2,12х4,0
ППИПК-1 2,12х5,6
ППИПК-1 2,24х5,3
ППИПК-1 2,24х6,0
ППИПК-1 2,8х4,0
ППИПК-1 3,15х6,7
ППИПК-1 3,15х11,8
ППИПК-1 3,35х12,5
ППИПК-1 3,55х12,5
ППИПК-1 4,0х6,0
ППИПК-1 4,0х10