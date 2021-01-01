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Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель ППИПК-2
Кабель ППИПК-2
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ГОСТ 434-78
Расшифровка кабеля ППИПК-2
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля ППИПК-2
ППИПК-2 1,4х9,0
ППИПК-2 1,5х5,6
ППИПК-2 1,6х10
ППИПК-2 1,8х4,0
ППИПК-2 1,8х6,3
ППИПК-2 2,0х7,1
ППИПК-2 2,12х9,0
ППИПК-2 2,12х10
ППИПК-2 2,5х7,5
ППИПК-2 2,5х8,0
ППИПК-2 2,5х9,0
ППИПК-2 2,8х9,0
ППИПК-2 2,8х10
ППИПК-2 3,0х5,6
ППИПК-2 3,15х5,6
ППИПК-2 3,15х6,3
ППИПК-2 3,15х13,2
ППИПК-2 3,35х12,5
ППИПК-2 3,55х5,6
ППИПК-2 3,55х6,3
ППИПК-2 3,55х7,1
ППИПК-2 4,0х10
ППИПК-2 4,5х9,5
ППИПК-2 4,5х11,2