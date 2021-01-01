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Кабель ППИПК-3
Кабель ППИПК-3
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ГОСТ 434-78
Расшифровка кабеля ППИПК-3
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Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля ППИПК-3
ППИПК-3 1,4х9,0
ППИПК-3 1,8х9,0
ППИПК-3 2,0х9,5
ППИПК-3 2,24х7,5
ППИПК-3 2,8х8,5