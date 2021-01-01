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Кабель ППИПК-Т
Кабель ППИПК-Т
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ГОСТ 434-78
Расшифровка кабеля ППИПК-Т
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Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля ППИПК-Т
ППИПК-Т 1,8х8,5
ППИПК-Т 2,0х4,75
ППИПК-Т 2,24х9,5
ППИПК-Т 2,24х10
ППИПК-Т 2,5х3,55
ППИПК-Т 3,15х5,6