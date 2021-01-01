О проекте
Помощь
Контакты
Блог
Купить баннер
Наличие кабеля
Наличие кабеля
Наличие муфт
Производители кабеля
Производители муфт
Вход
/
Регистрация
Москва
Ваш город
Москва
?
Поставщики
Заказы
Сервисы
Характеристики
Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель ППСРМ-1-ХЛ
Кабель ППСРМ-1-ХЛ
Выбрать сечение
Расшифровка кабеля ППСРМ-1-ХЛ
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля ППСРМ-1-ХЛ
ППСРМ-1-ХЛ 16 4000
ППСРМ-1-ХЛ 25 660
ППСРМ-1-ХЛ 25 1500
ППСРМ-1-ХЛ 35 1500
ППСРМ-1-ХЛ 35 4000
ППСРМ-1-ХЛ 50 4000
ППСРМ-1-ХЛ 70 4000
ППСРМ-1-ХЛ 120 660
ППСРМ-1-ХЛ 120 1500
ППСРМ-1-ХЛ 120 4000
ППСРМ-1-ХЛ 150 660
ППСРМ-1-ХЛ 150 4000
ППСРМ-1-ХЛ 185 4000
ППСРМ-1-ХЛ 240 3000