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Кабель ППСРМ-ХЛ
Кабель ППСРМ-ХЛ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ППСРМ-ХЛ
ППСРМ-ХЛ 1,5 660
ППСРМ-ХЛ 1,5 4000
ППСРМ-ХЛ 2,5 660
ППСРМ-ХЛ 4 3000
ППСРМ-ХЛ 4,0 3000
ППСРМ-ХЛ 4,0 4000
ППСРМ-ХЛ 6,0 660
ППСРМ-ХЛ 6,0 1500
ППСРМ-ХЛ 6,0 3000
ППСРМ-ХЛ 6,0 4000
ППСРМ-ХЛ 10 660
ППСРМ-ХЛ 10 1500
ППСРМ-ХЛ 10 3000
ППСРМ-ХЛ 10 4000
ППСРМ-ХЛ 16 1500
ППСРМ-ХЛ 16 3000
ППСРМ-ХЛ 16 4000
ППСРМ-ХЛ 25 660
ППСРМ-ХЛ 25 1500
ППСРМ-ХЛ 25 3000
ППСРМ-ХЛ 25 4000
ППСРМ-ХЛ 35 4000
ППСРМ-ХЛ 50 660
ППСРМ-ХЛ 70 1500
ППСРМ-ХЛ 70 4000
ППСРМ-ХЛ 95 660
ППСРМ-ХЛ 95 1500
ППСРМ-ХЛ 95 3000
ППСРМ-ХЛ 95 4000
ППСРМ-ХЛ 120 660
ППСРМ-ХЛ 120 1500
ППСРМ-ХЛ 120 3000
ППСРМ-ХЛ 185 660
ППСРМ-ХЛ 240 1500
ППСРМ-ХЛ 240 3000
ППСРМ-ХЛ 240 4000