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Кабель ППСРМО-ХЛ
Кабель ППСРМО-ХЛ
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Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля ППСРМО-ХЛ
ППСРМО-ХЛ 1,0 660
ППСРМО-ХЛ 1,0 1500
ППСРМО-ХЛ 1,0 3000
ППСРМО-ХЛ 1,0 4000
ППСРМО-ХЛ 1,5 660
ППСРМО-ХЛ 1,5 1500
ППСРМО-ХЛ 2,5 660
ППСРМО-ХЛ 2,5 1500
ППСРМО-ХЛ 4,0 660
ППСРМО-ХЛ 4,0 4000
ППСРМО-ХЛ 6,0 660
ППСРМО-ХЛ 6,0 1500
ППСРМО-ХЛ 6,0 3000
ППСРМО-ХЛ 6,0 4000
ППСРМО-ХЛ 10 1500
ППСРМО-ХЛ 10 3000
ППСРМО-ХЛ 10 4000