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Кабель ППСРМО
Кабель ППСРМО
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ГОСТ 22483-2012
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля ППСРМО
ППСРМО 1,0 660
ППСРМО 1,0 1500
ППСРМО 1,0 3000
ППСРМО 1,0 4000
ППСРМО 1,5 660
ППСРМО 1,5 1500
ППСРМО 1,5 3000
ППСРМО 1,5 4000
ППСРМО 2,5 660
ППСРМО 2,5 1500
ППСРМО 2,5 3000
ППСРМО 2,5 4000
ППСРМО 4,0 660
ППСРМО 4,0 1500
ППСРМО 4,0 3000
ППСРМО 4,0 4000
ППСРМО 6,0 660
ППСРМО 6,0 1500
ППСРМО 6,0 3000
ППСРМО 6,0 4000
ППСРМО 10 660
ППСРМО 10 1500
ППСРМО 10 3000
ППСРМО 10 4000