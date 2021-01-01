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Кабель ППСРН-1
Кабель ППСРН-1
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ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля ППСРН-1
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ППСРН-1
ППСРН-1 16 660
ППСРН-1 16 1500
ППСРН-1 16 3000
ППСРН-1 16 4000
ППСРН-1 25 660
ППСРН-1 25 1500
ППСРН-1 25 3000
ППСРН-1 25 4000
ППСРН-1 35 660
ППСРН-1 35 1500
ППСРН-1 35 3000
ППСРН-1 35 4000
ППСРН-1 50 660
ППСРН-1 50 1500
ППСРН-1 50 3000
ППСРН-1 50 4000
ППСРН-1 70 660
ППСРН-1 70 1500
ППСРН-1 70 3000
ППСРН-1 70 4000
ППСРН-1 95 660
ППСРН-1 95 1500
ППСРН-1 95 3000
ППСРН-1 95 4000
ППСРН-1 120 660
ППСРН-1 120 1500
ППСРН-1 120 3000
ППСРН-1 120 4000
ППСРН-1 150 660
ППСРН-1 150 1500
ППСРН-1 150 3000
ППСРН-1 150 4000
ППСРН-1 185 660
ППСРН-1 185 1500
ППСРН-1 185 3000
ППСРН-1 185 4000
ППСРН-1 240 660
ППСРН-1 240 1500
ППСРН-1 240 3000
ППСРН-1 240 4000
ППСРН-1 300 660
ППСРН-1 300 1500
ППСРН-1 300 3000
ППСРН-1 300 4000