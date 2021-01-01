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Кабель ППСРН
Кабель ППСРН
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ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля ППСРН
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Наличие
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля ППСРН
ППСРН 1,0 660
ППСРН 1,0 1500
ППСРН 1,0 3000
ППСРН 1,0 4000
ППСРН 1,5 660
ППСРН 1,5 1500
ППСРН 1,5 3000
ППСРН 1,5 4000
ППСРН 2,5 660
ППСРН 2,5 1500
ППСРН 2,5 3000
ППСРН 2,5 4000
ППСРН 4,0 660
ППСРН 4,0 1500
ППСРН 4,0 3000
ППСРН 4,0 4000
ППСРН 6,0 660
ППСРН 6,0 1500
ППСРН 6,0 3000
ППСРН 6,0 4000
ППСРН 10 660
ППСРН 10 1500
ППСРН 10 3000
ППСРН 10 4000
ППСРН 16 660
ППСРН 16 1500
ППСРН 16 3000
ППСРН 16 4000
ППСРН 25 660
ППСРН 25 1500
ППСРН 25 3000
ППСРН 25 4000
ППСРН 35 660
ППСРН 35 1500
ППСРН 35 3000
ППСРН 35 4000
ППСРН 50 660
ППСРН 50 1500
ППСРН 50 3000
ППСРН 50 4000
ППСРН 70 660
ППСРН 70 1500
ППСРН 70 3000
ППСРН 70 4000
ППСРН 95 660
ППСРН 95 1500
ППСРН 95 3000
ППСРН 95 4000
ППСРН 120 660
ППСРН 120 1500
ППСРН 120 3000
ППСРН 120 4000
ППСРН 150 660
ППСРН 150 1500
ППСРН 150 3000
ППСРН 150 4000
ППСРН 185 660
ППСРН 185 1500
ППСРН 185 3000
ППСРН 185 4000
ППСРН 240 660
ППСРН 240 1500
ППСРН 240 3000
ППСРН 240 4000
ППСРН 300 660
ППСРН 300 1500
ППСРН 300 3000
ППСРН 300 4000