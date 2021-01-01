    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики

    Кабель ППСРВМ 120 1500

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 22483-2012

    Расшифровка кабеля ППСРВМ 120 1500

    Информация по кабелю появится в ближайшее время

    Разместить заказ

    Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
    Это бесплатно!

    Наличие кабеля ППСРВМ 120 1500

    Маркировка
    Производитель
    ППСРВМ 120 1500
    ООО «Открытый Кабельный Портал» Санкт-Петербург
    ППСРВМ 120 1500
    ООО «МКК» Екатеринбург
    ППСРВМ 120 1500
    ООО «ТД Главспецстрой» Санкт-Петербург
    ППСРВМ 120 1500
    ООО «Кабель СПБ» Санкт-Петербург
    ППСРВМ 120 1500
    ООО «РыбинскКабель СП» Москва
    Показать все