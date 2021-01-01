Кабель ППСРВМ 150 1500
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля ППСРВМ 150 1500
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Наличие кабеля ППСРВМ 150 1500
Маркировка
Производитель
ППСРВМ 150 1500
ООО «Открытый Кабельный Портал» Санкт-Петербург
ППСРВМ 150 1500
ООО «ТД Главспецстрой» Санкт-Петербург
ППСРВМ 150 1500
ООО «Волгаэлектрокабель» Нижний Новгород
ППСРВМ 150 1500
ООО «Кабель СПБ» Санкт-Петербург