Кабель ППСРВМ 185 660
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля ППСРВМ 185 660
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
Это бесплатно!
Наличие кабеля ППСРВМ 185 660
Маркировка
Производитель
ППСРВМ 185 660
ООО «Открытый Кабельный Портал» Санкт-Петербург
ППСРВМ 185 660
ООО «МКК» Екатеринбург
ППСРВМ 185 660
ООО «ТД Энергоальянс» Санкт-Петербург
ППСРВМ 185 660
ООО «ТД Главспецстрой» Санкт-Петербург
ППСРВМ 185 660
ООО «Кабель СПБ» Санкт-Петербург