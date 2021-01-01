Кабель ППСРВМ 4,0 660
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля ППСРВМ 4,0 660
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Наличие кабеля ППСРВМ 4,0 660
Маркировка
Производитель
ППСРВМ 4,0 660
ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
ППСРВМ 4,0 660
ООО «РКЦ» Пермь
ППСРВМ 4,0 660
ООО «Тринити Логистикс» Пермь
ППСРВМ 4,0 660
ООО «ТД Энергоальянс» Санкт-Петербург
ППСРВМ 4,0 660
ООО «Кабель СПБ» Санкт-Петербург