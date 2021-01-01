    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики

    Кабель ППСРВМ 4,0 660

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 22483-2012

    Расшифровка кабеля ППСРВМ 4,0 660

    Информация по кабелю появится в ближайшее время

    Разместить заказ

    Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
    Это бесплатно!

    Наличие кабеля ППСРВМ 4,0 660

    Маркировка
    Производитель
    ППСРВМ 4,0 660
    ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
    ППСРВМ 4,0 660
    ООО «РКЦ» Пермь
    ППСРВМ 4,0 660
    ООО «Тринити Логистикс» Пермь
    ППСРВМ 4,0 660
    ООО «ТД Энергоальянс» Санкт-Петербург
    ППСРВМ 4,0 660
    ООО «Кабель СПБ» Санкт-Петербург
    Показать все