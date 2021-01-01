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Кабель ППСТ-М
Кабель ППСТ-М
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ГОСТ 22483-2012
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля ППСТ-М
ППСТ-М 1,5
ППСТ-М 2,5
ППСТ-М 4,0
ППСТ-М 6,0
ППСТ-М 10
ППСТ-М 50
ППСТ-М 70
ППСТ-М 95
ППСТ-М 120