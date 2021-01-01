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Кабель ППСТВМнг(A)
Кабель ППСТВМнг(A)
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ППСТВМнг(A)
ППСТВМнг(A) 2,5 1000
ППСТВМнг(A) 4,0 3000
ППСТВМнг(A) 6,0 4000
ППСТВМнг(A) 10 3000
ППСТВМнг(A) 50 1000
ППСТВМнг(A) 70 4000
ППСТВМнг(A) 95 1000
ППСТВМнг(A) 95 4000
ППСТВМнг(A) 120 4000
ППСТВМнг(A) 185 1000
ППСТВМнг(A) 185 4000
ППСТВМнг(A) 240 4000
ППСТВМнг(A) 300 1000