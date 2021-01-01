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Кабель ППСТВМнг
Кабель ППСТВМнг
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ППСТВМнг
ППСТВМнг 1,5 1000
ППСТВМнг 2,5 1000
ППСТВМнг 4,0 4000
ППСТВМнг 6,0 1000
ППСТВМнг 6,0 4000
ППСТВМнг 70 1000
ППСТВМнг 95 4000
ППСТВМнг 185 4000
ППСТВМнг 240 4000