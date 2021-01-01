О проекте
Помощь
Контакты
Блог
Купить баннер
Наличие кабеля
Наличие кабеля
Наличие муфт
Производители кабеля
Производители муфт
Вход
/
Регистрация
Москва
Ваш город
Москва
?
Поставщики
Заказы
Сервисы
Характеристики
Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель ППСВ
Кабель ППСВ
Выбрать сечение
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля ППСВ
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Наличие
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля ППСВ
ППСВ 0,5
ППСВ 0,75
ППСВ 1,0
ППСВ 1,5
ППСВ 2,5
ППСВ 4,0
ППСВ 6,0