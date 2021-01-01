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Кабель ПРГН
Кабель ПРГН
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ГОСТ 22483-2012
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПРГН
ПРГН 1,5
ПРГН 2,5
ПРГН 4,0
ПРГН 6,0
ПРГН 10
ПРГН 16
ПРГН 25
ПРГН 35
ПРГН 50
ПРГН 70
ПРГН 95
ПРГН 120