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Кабель ПРКТ
Кабель ПРКТ
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПРКТ
ПРКТ 0,5
ПРКТ 0,75
ПРКТ 1,0
ПРКТ 1,5
ПРКТ 2,5
ПРКТ 4,0