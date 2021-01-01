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Кабель ПРПСТ
Кабель ПРПСТ
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ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля ПРПСТ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ПРПСТ
ПРПСТ 1,5 660
ПРПСТ 1,5 3000
ПРПСТ 2,5 660
ПРПСТ 2,5 3000
ПРПСТ 4,0 660
ПРПСТ 4,0 3000
ПРПСТ 6,0 660
ПРПСТ 6,0 3000
ПРПСТ 10 660
ПРПСТ 10 3000
ПРПСТ 16 220
ПРПСТ 16 660
ПРПСТ 16 3000
ПРПСТ 25 220
ПРПСТ 25 660
ПРПСТ 25 3000
ПРПСТ 35 220
ПРПСТ 35 660
ПРПСТ 35 3000
ПРПСТ 50 220
ПРПСТ 50 660
ПРПСТ 50 3000
ПРПСТ 70 220
ПРПСТ 70 660
ПРПСТ 70 3000
ПРПСТ 95 660
ПРПСТ 95 3000
ПРПСТ 120 660
ПРПСТ 120 3000
ПРПСТ 150 660
ПРПСТ 150 3000
ПРПСТ 185 660
ПРПСТ 185 3000
ПРПСТ 240 660
ПРПСТ 240 3000
ПРПСТ 300 660
ПРПСТ 300 3000