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Прочие марки кабелей
Кабель ПРСл
Кабель ПРСл
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Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля ПРСл
ПРСл 2х0,75
ПРСл 2х0,75+1х0,75
ПРСл 2х1,0
ПРСл 2х1,0+1х1,0
ПРСл 2х1,5
ПРСл 2х1,5+1х1,5
ПРСл 2х2,5
ПРСл 2х4,0
ПРСл 3х0,75
ПРСл 3х1,0
ПРСл 3х1,5
ПРСл 3х2,5
ПРСл 3х4,0
ПРСл 4х0,75
ПРСл 4х1,0
ПРСл 4х1,5
ПРСл 4х2,5
ПРСл 4х4,0